ضبط 43 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على عدد من المطاحن والمحلات والأسواق، برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المطاحن الخاصة ومحاربة الفساد بكافة أنواعه.

حملات تموينية على المطاحن والأسواق

وأعلن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، عن تشكيل لجنة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، بإشراف محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، حيث تمكنت الحملة من مداهمة أحد المطاحن الخاصة بقرية البوها بمركز ميت غمر وتم ضبط 43 شيكارة دقيق معدة للبيع في السوق السوداء استخراج 87%ونصف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطحن المخالف وإبلاغ النيابة العامة.

الحملات مستمرة على المطاحن بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات مستمرة على المطاحن للحفاظ الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، وإحالة كل المخالفين إلى النيابة ومحاسبتهم وتشديد الرقابة على المطاحن لمنع الغش والاحتكار وضبط الأسعار والأسواق.