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وصول جثمان والد مي كساب لمسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة

كتب:

خالد فرج
12:27 م | الأحد 23 يوليو 2023
وصول جثمان والد مي كساب إلى مسجد الشرطة

وصول جثمان والد مي كساب إلى مسجد الشرطة

وصل جثمان والد الفنانة مي كساب، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

ومن المقرر أن يوارى جثمان والد مي كساب الثرى بمقابر العائلة، فيما لم يتحدد بعد موعد أو مكان العزاء.

وأعلنت مي كساب وفاة والدها في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.