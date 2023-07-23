وصول جثمان والد مي كساب لمسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة

وصل جثمان والد الفنانة مي كساب، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

ومن المقرر أن يوارى جثمان والد مي كساب الثرى بمقابر العائلة، فيما لم يتحدد بعد موعد أو مكان العزاء.

وأعلنت مي كساب وفاة والدها في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».