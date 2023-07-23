«رياضة الإسكندرية»: انطلاق دوري مراكز الشباب بمشاركة 24 فريقا اليوم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عن انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة القدم 2023/2024، اليوم الأحد 23 يوليو، بمشاركة 24 فريقا مقسما على 4 مجموعات، للمنافسة على بطولة الدوري لمدة 10 أسابيع.

720 لاعبا يشاركون في البطولة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن دوري مراكز الشباب من أهم الفعاليات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتتسم بمنافسات قوية بين الفرق المشاركة، ويشارك في الدوري حوالي 720 لاعبا يمثلون 24 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بنظام التصفيات أول وثاني المجموعة يصعدان للدور التالي، ثم تقام مباريات خروج المغلوب للوصول للمباريات النهائية وتحديد المراكز.

4 مجموعات في دوري مراكز الشباب

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن مدة دوري مراكز الشباب هي 10 أسابيع، ويلعب خلالها 128 مباراة على 8 ملاعب ومراكز الشباب المشاركة في الدوري حسب المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى «العامرية وسط»: مركز شباب سند والعامرية وطيبة والمسيري وأبيس 10.

- المجموعة الثانية «برج العرب غرب»: مركز شباب طه الأمين والعلا والقباري وبهيج وبرج العرب والشهيد مهيد.

- المجموعة الثالثة «المنتزه شرق»: مركز شباب المنتزه والصفا والعبور والسيوف والحرمين وطوسون.

- المجموعة الرابعة «شرق وسط »: مركز شباب سموحة وأبيس 2 والمطار والحرية وأبيس 1 والنصر.