بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على الطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من علاء عصام محمد، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وباسم عبدالسلام الفالح، 38 سنة، مصاب بكدمات وكسر في الساق اليمنى، ومحمد محمد السيد، 49 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن، وجميعهم مقيمون بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ.

ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.