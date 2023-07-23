ضبط 16 مخبزًا مخالفًا في عدة حملات مكبرة بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 16 مخبزا مخالفا في مركزى طلخا ونبروة، وتحرير محاضر بالمخالفات التموينية المضبوطة.

حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومحافظ الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

ضبط 16 مخبزا مخالفا بالدقهلية

وأوضح أن الحملات المرورية جاءت ناحية مركزي طلخا ونبروة، وأسفرت عن ضبط الآتي:

- ضبط 9 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن.

- ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- ضبط مخبزين لعدم وجود ميزان معتمد.

- ضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

وأكد استمرار مديرية تموين الدقهلية في تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية والتصدي بكل حسم للمخالفين.