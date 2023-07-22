تحرير 200 محضر وضبط سلع غذائية في حملات تموينية بالمنوفية

نجحت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، في تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها في ضبط الأسعار وتحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، وشملت الحملة المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

حملات تميوينة على المراكز والمدن في محافظة المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التكوين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 200 محضر تمويني متنوع شمل محاضر ضد مخابز بلدية، ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن الحملات صباحية ومسائية وتستهدف جميع قرى ومراكز المحافظة.

أضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة خلال أيام الإجازة يجميع المراكز ويشارك فيها الأجهزة التنفيذية من الطب البيطري ومديرية الصحة فضلا عن الوحدات المحلية ومراكز المدن والأحياء.

ضبط كميات من السلع الغذائية في محافظة المنوفية

وأشار إلى أنه جرى ضبط كميات من السلع الغذائية المتنوعة، وكذلك ضبط كميات من المواد البترولية، مؤكداً أنه جرى إغلاق عدد من المخابز البلدية المخالفة والتي تشهد وجود مخالفات في الأوزان أو عدم اتباع التعليمات الواردة من قبل وزارة التموين للمخابز.