«الزراعة»: توقعات بوصول درجات الحرارة في أوروبا لأرقام قياسية (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن العالم يشهد تغيرات مناخية غير مسبوقة، بسبب الانبعاثات الحرارة والغازية التي تنتجها المصانع العملاقة، مشيرا إلى أن أوروبا قد تشهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وذكر «فهيم»، أن هذه التغيرات تؤثر تأثيرا مباشرا على حالة الطقس، وتسبب عددا من المظاهر المستحدثة، كان أبرزها ما شهدته إيطاليا أمس من تغير مفاجئ للمناخ بعد أن وصلت الحرارة لـ45 درجة مئوية، ثم سقطت كرات الثلج التي سببت العديد من المشكلات وأودت بحياة 110 أشخاص بحسب وسائل إعلام إيطالية، مشيرا إلى أن هذا ما حذر منه مؤتمر المناخ «COP 27»، والذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

أوروبا تقع في منطقة معتدلة المناخ

وأَضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية، أن القارة الأوروبية تقع في منطقة معتدلة المناخ بالكرة الأرضية، ورغم ذلك شهدت إيطاليا حلقة جديدة من التغير المناخي غير المتوقع.

عدم اعتياد الأوروبيين على استخدام أجهزة التكييف

وأوضح «فهيم»، أن دول أوروبا لم تعتد استخدام أجهزة التكييف، حيث أن الطقس الأوروبي لا تزيد حرارته عن 20 درجة مئوية في أصعب الأوقات، لكن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لأرقام قياسية في أوروبا خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن التغير المناخي ظاهرة طبيعية وأسبابها بشرية، والإنسان ما زال يواصل تخريب الكوكب رغم التحذيرات المتتالية.