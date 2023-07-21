كيف يحدث تغير المناخ؟.. «الصحة العالمية» تحذر من آثاره المدمرة «إنفوجراف»

يشهد العالم موجات متكررة من درجات الحرارة المرتفعة، وتغير في أنماط الطقس، وهي ناتجة بالأساس عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، التي أظهرت دراسات عديد أن سلوك البشر وأنشطتهم هي المحرك الأساسي لهذه التغيرات.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، عن مراحل حدوث تغير المناخ، وتأثيره على ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الطقس، ونصحت بتكاتف الجميع لحماية الكوكب من مخاطر التغير المناخي.

كيف يحدث تغير المناخ؟

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن تغير المناخ يحدث كالتالي:

1- يتسبب الوقود الأحفوري في انبعاثات الغازات الدفيئة.

2- الغازات الدفيئة تحبس حرارة الشمس.

3- ينتج الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

4- تستمر درجة حرارة العالم في الارتفاع بوتيرة سريعة.

5- تسبب الحرارة المرتفعة تغيرا في أنماط الطقس واضطراب التوازن المعتاد للطبيعة.

6- يشكل التغير المناخي مخاطر صحية عديدة على الحيوانات والنباتات وكل أشكال الحياة على كوكب الأرض.

أزمة المناخ تتسبب في تفاقم موجات الحر

ووفقا لدراسات أجريت في الأعوام السابقة، فإنه من المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم، حيث تتراوح من 50% إلى 100% في معظم المناطق المدارية، أو ما يصل إلى 10 مرات في جميع العالم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 نُشرت في مجلة Nature Communications Earth &Environment.

موجة حارة تضرب دول البحر المتوسط

وتتأثر مصر والدول المطلة على البحر المتوسط من قارات العالم القديم بموجة حارة طويلة وشديدة الحرارة، تعرضت لها البلاد منذ 10 أيام وما زالت مستمرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجات الحر التي تحدث في عدة دول حول العالم سببها القبب الحرارية، التي سُميت بهذا الاسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الإنسان الهروب منها.