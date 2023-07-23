مصرع شخص صدمته سيارة على طريق «الإسكندرية - مطروح»

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، صدمته سيارة في الكيلو 140 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

حادث على طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم، ضحية حادث سير طريق الإسكندرية مطروح، ويدعى صلاح محمد السيد، 53 سنة، من الأقصر، وصل جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، كما تم نقل الجثة ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.