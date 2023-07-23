«مصايف الإسكندرية»: منع خروج المصطافين بملابس البحر للشارع احتراما لأهل المدينة

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أسباب منع المصطافين من الخروج بملابس البحر من الشواطئ إلى كورنيش الإسكندرية والشوارع المؤدية له، معللا ذلك بأن الإسكندرية مدينة سكنية غير مصيفية.

منع الخروج بملابس البحر للشارع

وأضاف «عبد الرازق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التشديد على المصطافين على كافة شواطئ الإسكندرية بأنه من غير المقبول خروجهم بملابس البحر والتجول بها في الطريق حتى لو كان مكان إقامتهم أمام الشاطئ.

احترام أهل المدينة

وأكد رئيس مصايف الإسكندرية، أنه ليس من حق المصطاف التجول في الشارع بملابس البحر وكأنه يملك الشاطئ والشارع، فيجب مراعاة أن الإسكندرية مدينة سكنية وليست مصيفية فقط، وهناك احترام لأهل المدينة.

شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها بضوابط

وأشار إلى أن شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام الجميع من كل أنحاء الجمهورية ومن خارج مصر، مع التأكيد على الحقوق والواجبات لكافة المصطافين لإخراج موسم صيفي مميز يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.