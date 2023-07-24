تفاصيل برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الدلتا

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية، تفاصيل برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، كاشفة عن الأهداف التعليمية للبرنامج، ومجالات عمل الخريجين.

وأضافت الجامعة في منشور لها، أن أهداف برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة يتمثل فيما يلي:

- إكساب الطالب المهارات الحياتية لسوق العمل، لتميز التخصص بجمعه بين أنظمة الطاقة التقليدية وأنظمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، من خلال الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية، وغيرها من المصادر المتجددة الأخرى، تماشيا مع التوجه العالمي للطاقة النظيفة وتقليل التلوث البيئي.

- إكساب الطالب القدرة على تركيب وصيانة وتحديد الكميات لمشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى القدرة على تحديد المشكلات وايجاد الحلول المناسبة لها.

- إعداد خريج متخصص قادر على الانخراط في سوق العمل في مجال أنظمة الطاقة المتجددة، بهدف تزويد السوق بما يحتاجه من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، بمستوى أكاديمي عال وقدرات تقنية تمكنهم من التعامل مع المشكلات المختلفة في قطاع الطاقة وخدمة المجتمع.

مجالات عمل الخريجين

يتيح النظام التعليمي ببرنامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة للخريج، أن يعمل في العديد من المجالات، التي من بينها:

- أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة.

- شركات ومؤسسات إنشائية في مجال الطاقة.

- الشركات المختصة بمبيعات وتزويد أنظمة الطاقة البديلة.

- وحدات الصيانة التابعة لشركات توزيع الطاقة.

- القطاع التدريبي المهني والأكاديمي.

- العمل الحر وذلك من خلال إنشاء شركات خاصة.

- الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

- المصانع المختصة بمجالات أنظمة الطاقة المتجددة.