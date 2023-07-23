تقديم 20 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 20 ألفا و278 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، أمس السبت، في جميع مراكز ومدن المحافظة، لافتة أنّ الخدمات التي قدمتها المبادرة تضمنت 1547 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3024 خدمة.

استخراج شهادات مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وأضافت أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ251 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1749 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أنّ المبادرة قدمت 490 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و238 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات الكشف في العيادات الخارجية بالقطاع العلاجي لعدد 11 ألفا و848 مواطنا، كما بلغ عدد حالات قوائم الانتظار 5 حالات عظام، منوها أنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 140 مواطنا.

تطعيم 3823 طفلا بالتطعيمات الروتينية

وأفاد «الشربيني» بأنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3160 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3738 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3823 طفلاً وطفلة، موضحاً أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».