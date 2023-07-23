داعية بـ«الأوقاف»: الأديان السماوية الثلاثة حددت 7 محاذير لا يجب الاقتراب منها

تشترك الأديان السماوية الثلاث في عدد من التعاليم والمحاذير التي نصت عليها الشرائع الإلهية، رغم اختلاف الأنبياء والزمن، وفي هذا الصدد يقول الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، في حديثه لـ«الوطن» إن هناك عدد من المحاذير التي حرمتها الأديان السماوية واشتركت فيها رغم اختلاف الشرائع والرسالة التي حملها الأنبياء والرسل إلى قومهم، كون تلك المحاذير تتعلق بالعبادات والأخلاق والتعاملات الإنسانية.

محاذير نصت عليها الأديان الثلاثة

أشار الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إلى أنّ تلك المحاذير تتلخص في أنّ أهل الكتاب اتفقوا على عبادة الله، وأنّ الله هو خالق الأكوان وأنه الخالق الأعظم، وبالتالي فإن أول تلك المحاذير هو عبادة غير الله.

- كافة الأديان السماوية تنهى عن عبادة غير الله سواء كان البشر أو حجر أو حيوان.

- التحذير من قتل النفس، وهو أمر منصوص عليه في الأديان السماوية الثلاثة.

- ضبط المعاملات، بمعنى أنّ جميع الأديان تحرم الغش.

- حذرت الشرائع السماوية الثلاث من الكذب، لما يترتب عليه من مفسدة عظيمة وشر كبير.

- جميع الأديان السماوية تأمر ببر الوالدين وتحذر من عقوقهم.

- التحذير من الزنا.

الإقرار بالديانات السماوية الأخرى

ولفت «الجمل» إلى أنّ الدين الإسلامي لا يؤخذ بالحمية وإنما يؤخذ بالعلم، وهناك أديان أخرى غير الإسلام ذكرت في القرآن، فلا بد من الإقرار بأن هناك ديانات سماوية أخرى، إلاّ أنّ آخرها وخاتمتها هي رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.