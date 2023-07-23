«معلومات تغير المناخ»: الطقس الحالي غير طبيعي.. ومصر نادت بخفض الانبعاثات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن حالة الطقس التي نشهدها في الوقت الحاضر غير طبيعية، ويرجع ذلك إلى ظاهرة التغيرات المناخية في المقام الأول، مشيرا إلى أن مصر كانت لها دور كبير خلال قمة المناخ Cop27، إذ رفعت صوتها لوقف كل الظواهر المناخية عن طريق خفض انبعاثات الغازات الحرارية الناتجة عن الدول الصناعية.

موعد انتهاء شهر أبيب

وأضاف خلال حواره المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «شهدنا وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال شهر مايو، ولكن لم يكن الطقس بهذا السوء مثلما يحدث الآن، إذ أننا في شهر أبيب الذي يعرف بكونه أحر شهر بالعام وسينتهي يوم 7 أغسطس».

مرتفع جوي كبير يضرب البلاد

وتابع: «هناك مرتفع جوي كبير فوق البحر المتوسط أحدث ما يعرف بالقبة الحرارية، التي تمنع خروج الحرارة خلال فترة الليل، وهذا ما يبرر سبب شعورنا بالحر خلال الساعات المتأخرة من الليل وهذا عكس الطبيعي».