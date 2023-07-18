«الأرصاد»: الموجة الحارة غير مسبوقة وأرقامها قياسية ومستمرة لأكثر من أسبوع

أكد دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، مشددًا على أنّ الأرض تحطم الأرقام القياسية لأعلى درجات حرارة.

النصف الشمالي يسجل موجة حرارة غير مسبوقة

وقال القياتي، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إنّ النصف الشمالي يسجل موجة حرارة غير مسبوقة وأرقام قياسية، والقبة الحرارية تؤثر بشكل كبير على الدول العربية، والسبب يعود إلى التغيرات المناخية، بجانب الظاهرة المناخية المعتادة، وهذه عوامل مختلفة.

الموجة مستمرة لأسبوع

وكشف عن أنّ درجة الحرارة في بعض الدولة الأوروبية كسرت حاجز الـ50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنّ أعلى درجة حرارة مسجلة في مصر كانت 44 درجة مئوية، وهذه الموجة مستمرة لأسبوع أو أكثر، ونسبة الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس في أقصى درجاتها.

وواصل: «نرى أثار عنف الظواهر الجوية، وهناك مناطق شهدت جفافًا غير معتاد، وهناك خلل واضح في المنظومة المناخية في كافة دول العالم»، مشيرًا إلى أنّ نسبة الرطوبة في الجو تصل في بعض المناطق لـ 95%.