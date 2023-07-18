«القبة الحرارية» تلهب أجواء مصر.. و«الأرصاد» تقدم نصائح لـ«المواطنين»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ محافظات الجمهورية كافة، تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، منذ الخميس الماضي، حيث وصلت العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، ويُتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية عبر «تلفزيون الوطن»، أنّ درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب تأثرنا بالقبة الحرارية، موضحة أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 38 درجة في الظل، ومع ارتفاع نسب الرطوبة تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

طقس شديد الحرارة الساعات المقبلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ جميع محافظات الجمهورية تشهد الساعات الحالية والمقبلة، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، بينما تعمل سرعة الرياح على تلطيف الأجواء، مطالبة المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان وقت الظهيرة، وتناول السوائل بقدر كبير وخاصة المياه.