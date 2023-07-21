كيف تؤثر القبة الحرارية في طقس الدول العربية؟

تعاني الدول العربية هذا الصيف مما يعرف بـ القبة الحرارية والتي تسببت في ارتفاع حرارة الجو لدرجات غير مسبوقة، حيث سجلت بعض الدول درجات حرارة تجاوزت الـ50، خاصة بلاد الشام والعراق ومصر وشمال السعودية، بالإضافة إلى ظاهرة النينو والمتسببة أيضا في الطقس الحار الذي يمر به العالم.

كيف تؤثر القبة الحرارية في ارتفاع حرارة الجو

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الأمريكية، فإن القبة الحرارية هي امتداد يصل إلى درجات مرتفعة عن الطبيعي من طبقات الجو العليا، والتي تصل لـ5 كيلومترات عن سطح الأرض، وبسبب اختلاف الحرارة بين طبقات تؤدى إلى ما يعرف موجه من الضغط العالمي التي تسبب ارتفاع حرارة الجو في الدول العربية.

ويمكن القول إنها عملية تسمى التسخين ضغط الضغط، حيث يرتفع الهواء الساخن لأعلي في الطبقة العليا، الذي تقوم الشمس بتسخينه وجعله أكثر سخونة، فينخفض للأسفل ليؤدى إلي ارتفاع حرارة الجو لتتخطي الـ50 في بعض الدول.

وقد تستمر قبة الحرارية لأيام وربما لأسابيع، وهي تؤدى إلى العديد من الأزمات ما بين أنها قد تكون قاتلة لبعض الفئات مثل كبار السن، أو تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية، أو قد تؤدى لنشوب حرائق الغابات، وهو الأمر الذي تعاني منه الكثير من الدول حاليًا منها اليونان وكندا.

توصيات منظمة الصحة للحماية من أضرار القبة الحرارية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانات طالبت فيه المواطنين في الدول التي تعاني من القبة الحرارية بالابتعاد عن الشمس لا سيما خلال فترة الذروة حتى لا يتعرض للتشنجات والاجهاد الحراري وضربة الشمس.

وطالبت المواطنين بتقليل الوقت المقضي في أنشطة خارج المنزل، وتناول كميات كبيرة من الماء، والحصول على فترات راحة متقطعة، وتجنب الحرارة والابتعاد عن الشمس.

وأضافت أنه يجب الحفاظ على درجات حرارة الغرف منخفضة، وغسل الجسم بالماء البارد، وتجنب الافراط في تناول الكحول أو التدخين، وارتداء ملابس واسعة فاتحة، قطنية، وارتداء قبعة ونظارات شمسية عند التحرك خارج المنزل.