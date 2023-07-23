تحصين 141 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ والشرقية

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.

تحصين 110 آلاف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تحصين 110 آلاف رأس ماشية، من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وأنّه وجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنّ المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالمراكز والمدن والقرى، لافتاً أنّ عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية

وذكر «بشار»، أنّه يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالي المحافظة من الفلاحين والمربيين، موجهاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت لـ120 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.

تحصين 31 ألف رأس ماشية في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، تمكنت مديرية الطب البيطري من تحصين 131 ألفا و512 رأس ماشية للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 2446 رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية الثانية للتحصين.