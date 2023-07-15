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«الزراعة»: فرق متنقلة ضمن حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

كتب:

مريم جاد
03:15 م | السبت 15 يوليو 2023
جلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي

جلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي

قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع هي الثانية خلال العام الجاري، وتستهدف تحصين كل الحيوانات على مستوى الجمهورية.

وأضافت «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، على قناة «DMC»، أن مدة الحملة من الممكن أن تتراوح من شهر إلى شهر ونصف الشهر، حتي يتم الانتهاء من تحصين معظم الثروة الحيوانية من أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز.

لجان بيطرية متنقلة

وتابعت «رضوان»، بأن اللجان البيطرية ستتواجد في كل الوحدات والقري على مستوي الجمهورية، وتكون هناك لجان بيطرية تنتقل من بيت لآخر لضمان الوصول لكافة المربين على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أن أهمية الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع لخطورة المرضين.

رفع المستوى المناعي

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، إلى أن المرض مؤثر في حالة عدم التحصين، لذلك يجب على المربين أن يقدموا حيواناتهم للتحصين لرفع المستوي المناعي للحيوانات لصد ذلك المرض.

واستطردت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، أن المرض إذا أصاب الحيوانات الصغيرة فد يسبب نفوقها، ونحن في غني عن خسارة الثروة الحيوانية، مؤكدة أن التحصين يرفع مناعات الحيوانات وله مردود اقتصادي على إنتاجية الحيوانات من الألبان واللحوم.

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