3 نصائح مهمة من «الصيد الآلي بالبرلس» لأصحاب المراكب منعا لغرقها

حذر حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، من إقلاع الصيادين على متن مراكبهم داخل البحر الأبيض المتوسط، دون إدراك 3 أمور مهمة للغاية قبل التحرك، وذلك منعا لتعرض المراكب للغرق،جراء عدم صيانة المحرك قبل الإقلاع في رحلة الصيد.

3 أمور مهمة للصيادين

وأوضح رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه يجب على جموع الصيادين الالتزام بالتالي:

- التأكد من سلامة وصيانة محرك المركب قبل الإقلاع، حتى لا يحدث عطل مفاجئ أو حريق جراء الحر الشديد، وهو ما يعرض حياة الصيادين للخطر الداهم.

- التأكد من وجود عوامات «ولايف جاك» على ظهر المركب حال حدوث حالات غرق.

- التأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان، ومن بينها طفايات الحريق، وجرس إنذار مبكر، حال حدوث مخاطر تعرض المركب للغرق.

مراكب الصيد بالبرلس

وأضاف أنّ عدد مراكب الصيد العاملة في مياه البحر المتوسط، قد بلغت 760 مركب صيد كبيرة، في سواحل البرلس، ومطوبس، وسيدي سالم، ويعمل بها نحو 55 ألف صياد بطريقة مباشرة على متن تلك المراكب، أو بطريقة غير مباشرة من خلال بيع الأسماك وتسويقها بمحافظة كفر الشيخ.