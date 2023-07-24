نوران أبو طالب تحيي حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالأوبرا اليوم

تحيي الفنانة نوران أبو طالب، حفلها الغنائي مساء اليوم الاثنين، على خشبة المسرح المكشوف، الذي سينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، تحت رئاسة الدكتور خالد داغر.

أغنيات حفل نوران أبو طالب

ستقدم الفنانة نوران أبو طالب خلال الحفل، عددا من مؤلفات الموسيقى العربية، من بينها «أهو دا اللى صار، لو ما اتعاتبنا، وروح خبر، والله ما طلعت، بتشوف علامات، إعجاز فى الليل»، وعدد آخر من الأغاني.

يذكر أن المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يضم عددا كبيرا من الحفلات بخلاف نوران أبو طالب، بينها حفل لهشام خرما وكايرو كافيه ومدحت صالح ونسمة محجوب، وتشمل الفعاليات المسرح المكشوف والمسرح الروماني وأوبرا الإسكندرية.