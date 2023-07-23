تنفيذ عدة قرارات إزالة ضمن «الموجة 21» في الإسكندرية

أكدت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، شن حملة لتنفيذ قرارات الموجة 21 ضمن المرحلة الثالثة بالحي؛ وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي للمخالفات بشتى أنواعها.

تنفيذ عدة قرارات إزالة

وأوضحت «خليفة»، أنه جرى تنفيذ قرار رقم 6 لسنة 2023 للعقار 16 شارع السبع بنات - اللبان - إزالة تجليد واجهه، وتنفيذ قرار رقم 19 لسنة 2023 للعقار 27 وكالة الليمون بإزالة بناء بالدور 21 من العقار.

حملات يومية

وأشارت رئيس حي الجمرك، أن الحي بإداراته المختلفة يشن حملات يومية بمختلف مناطق الحي وحتى الشوارع الجانبية؛ لوقف وإزالة أي مخالفات في مهدها، ولن يسمح بوجود مخالفة سواء مبانٍ أو إشغال طريق أو غير ذلك، وعلى الجميع احترام القانون والقرارات التي تهدف إلى الصالح العام والخاسر الأكبر سيكون المخالفين؛ لأن الحي لن يسمح مطلقًا بوجود مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة أو شغل الطريق العام وتعطيل حركة المرور.