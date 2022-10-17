إزالة مخالفات بناء على مساحة 5500 متر في حملات مكبرة بحلوان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي، وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والواردة من الوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة، وبحضور هالة سيد عبد النبي، رئيس حي حلوان، وكريم عادل، مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، والمقدم إسلام عماد، نائب مأمور قسم حلوان، والمتابعة الميدانية والأملاك، ومشرف المربع بنطاق الحي ومدير جمعية كفر العلو للإصلاح الزراعي.

إزالة مخالفات بناء في المهد

وأسفرت الحملة عن إزالة بمنطقة كفر العلو بحوض الملاح، تمثلت في إزالة أسوار وغرف من الطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وسملات وبعض الأسقف الخشبية ومن الصاج على مساحة حوالي 3500 متر، حيث تم تنفيذ الإزالة كليا حتى سطح الأرض، كما تم إزالة مخالفات حوالي 2000 متر تقريبا في المهد لمبان حديثة وتصل إلى 20 مخالفة بمساحة إجمالية فدان و4 قراريط، وذلك بوجود فرق العمل والمعدات الخاصة اللازمة لأعمال الإزالات التابعة لحي حلوان.

كما شهدت الحملة إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء بالطوب الأحمر وإزالتها في المهد بمنطقة أرض جمعية مديرية أمن القاهرة بشارع مصر العليا بحلوان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منع عودة التعديات مرة أخرى

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أعمال الإزالات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية، وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة، وخاصة بعد توفير وتفعيل منظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع أية مخالفة يتم رصدها.

وأضافت أن كل حي بالمنطقة الجنوبية لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية، والتي ترصد بالأقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية، وتشمل رصد التعديات أو ظواهر تعلية المباني أو توسعها أو إنشاء جديد وبصورة محدثة، وحصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية والإزالة الفورية.

وشددت على التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين وبذل أقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون.