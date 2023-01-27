إزالة مخالفات بناء بأحياء القاهرة التابعة للمنطقة الجنوبية.. «صور»

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية للتصدي لكافة المخالفات والتعديات ومنها جهود حي البساتين حيث تم ايقاف أعمال مخالفة لتحويل موقع سكني إلى تجاري وتنفيذ إزالة في المهد بناصية شارع 252 مع شارع 306 بنطاق حي البساتين.

اتخاذ اجراءات قانونية ضد المخالفين

كما شهد حي دار السلام أعمال بناء بمنطقة الاستصلاح الزراعي بشارع الفيوم، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية، مع التنبيه على المشرفين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

ووجهت نائب المحافظ، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتواجد الميداني الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين إلى جانب التأكيد على ضرورة التواصل والتعاون معهم والاستجابة الفورية.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائية في مهدها حفاظاً على المظهر الحضاري، مشددة على الرصد الدائم لأي مخالفات، والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات قد تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.