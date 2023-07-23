حملات نظافة وإزالة تعديات ورصف طرق في مدن كفر الشيخ

شنت مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، عدة حملات نظافة ورفع كفاءة الحدائق وأعمال رصف وتمهيد طرق، وإزالة تعديات على أراض زراعية، وإنشاء محاور جديدة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المشروعات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم.

إزالة حالة تعدٍ في المهد حتى سطح الأرض

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القرضا التابعة لقرية الحمراوي، حيث تم إزالة حالة تعدٍ في المهد حتى سطح الأرض، وهي عبارة عن أسوار من بلوكات الطوب الأبيض، وتم تسليم الأرض إلى جهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل باستكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلت النهائية بالحارة الشمال بشارع المحكمة بطول 1100 متر وعرض 20 مترا، بداية من رافد الطريق الدولي وحتى مدخل المساكن الشرقية، بالإضافة لتركيب بلاط الإنترلوك على جانبي الطريق.

استمرار أعمال المحاور المرورية الجديدة

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار أعمال المحاور المرورية الجديدة، وتطوير الميادين، وتشغيل طبقة السن مع الفرد ورش المياه والدمك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة بكنس ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة، ومسح طبان الطرق، وتحميل المخلفات الي المقالب العمومية.

كما تابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة، وأعمال رفع كفاءة الإنارة والاهتمام بكافة أحياء، وشوارع مدينة سيدي غازي، ورفع تجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي، إضافة لرفع كفاءة حديقة الميدان ضمن خطة أعمال الصيانة الجارية من قص وتهذيب وري الأشجار والنجيلة.