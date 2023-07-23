حكيم نجم الدلتا في أقوى حفلات الصيف بحضور الآلاف.. صور

عشق الجمهور لحكيم صنع منه أيقونة فنية يسعي المتعهدين و كل الشركات المنظمة للحفلات للتعاقد معه ليكون نجمهم الأول في مختلف محافظات مصر وبعد افتتاح موسم الحفلات بالساحل بحفل رفع شعار كامل العدد، قدم حكيم أقوي حفلات الصيف في الدلتا بقرية (دلتا مارينا)، وحضرها عشرات الآلاف من محافظات الدلتا لتكون حفلة إستثنائية خاصة أن الجمهور تفاعل معها بشكل كبير نظرا لأنه قدم فيها العديد من الأغنيات والإستعراضات المبهرة الحفل تنظيم شركة زين ،وقدم ( fire works) سامي يوسف، الصوت عماد نبيل، الإضاءة والشاشات طارق صبري.

حكيم لديه عدة حفلات ضخمة في شهر أغسطس بالساحل وأماكن أخرى بمصر

يذكر أن حكيم لديه عدة حفلات ضخمة في شهر أغسطس بالساحل وأماكن أخرى بمصر بعد أن أصبح المطرب الذي تحظي حفلاته بحضور جماهيري كبير من جميع الفئات العمرية، وطرح منذ يومين أحدث أغنياته ( مدلعة ) كلمات الراحل أيمن الطويل، لحن علاء غنيم ،توزيع طارق مدكور من ألبومه الجديد ( الكبير) الذي يقدمه بشكل سنجل خلال الشهور القادمة.