ترشيح هبة هجرس لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة

وقع الاختيار على الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

وكانت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة قد اعلنت القائمة النهائية للمرشحين حيث ضمت القائمة بجانب هبة هجرس 13 خبيرًا من 13 دولة من دول العالم يتنافسون جميعًا للفوز بالمنصب.

وأوضحت اللجنة أنَّه سوف تجرى هذا الأسبوع داخل أروقة الأمم المتحدة مرحلة تصفية بين المرشحين الأربعة عشر ليتمّ إعلان القائمة القصيرة للمرشحين قريبًا والتي سوف تضم 3 أو 4 فائزين على الأكثر يتمّ اختيار الفائز بالمنصب بالانتخاب من بينهم.

حقوق الانسان في مصر

ويعد اختيار الخبيرة الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس ضمن القائمة النهائية للمرشحين للمنصب إنجاز كبير وهام للدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف حقوق الانسان ليس فقط في جانب أنه خطوة هامة في طريق حصول مصر على مقعد قيادي هام بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولكن أيضًا لان منافسة احد الرموز المصرية في مجال الإعاقة على المنصب يلقى الضوء على إنجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة في أحد أهم ملفات حقوق الانسان ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعني ذلك من لفت أنظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية من طفرة عظيمة في مجال حصول هذه الشريحة على حقوقها وما أنجز لها على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

ومن المتوقع أن يحظى اختيار هبة هجرس ضمن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب مقرر خاص ملف الإعاقة بلجان حقوق الانسان بالأمم المتحدة دعم رسمي وشعبي وإعلامي واسع، ومن المتوقع أن يتعاظم هذا الدعم في جانب ما تخوضه هجرس من معركة تنافسية عالمية بين 14 خبيرا عالميا يمثلون 14 دولة للحصول على المنصب.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وجاء اختيار هبة هجرس ضمن القائمة النهائية للمرشحين للمنصب رفيع المستوى بالأمم المتحدة تتويجا لرحلة كفاح في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ حصلت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية، في جانب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من جامعة ليدز، إنجلترا.

وكانت أول مصرية تجمع بين عضوية ثلاث مجالس قومية كبرى، أولها عضو في مجلس النواب المصري 2015 – 2020 وعضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من 2015 وحتى الآن، واختارها الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول سيدة ذات إعاقة عضوا بالمجلس القومي للمرأة من 2016 وحتى الآن وقبل دخولها مجلس النواب شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة 2015.

وقد شاركت هجرس مع مجموعة من الجمعيات الاهلية لمدّ ممثل الإعاقة في لجنة الخمسين لصياغة مسودة الدستور المصري لعام 2014، بحيث تضمن 11 مادة خصصت للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لأول مرة في تاريخ صياغة الدساتير المصرية.

وبمجرد انضمامها للبرلمان عضوة على مقعد الأشخاص ذوي الإعاقة 2015، استحدثت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ونجحت في تقديم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اهم القوانين في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخهم على الاطلاق وتمّ إقراره من مجلس النواب واصدره الرئيس برقم 10 لسنة 2018.

كما نجحت في تضمين قانون الخدمة المدنية لعدد كبير من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى المستوى العربي والدولي شاركت هجرس في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لعملها الدؤوب في صياغة الاتفاقية، تم ترشيحها من التحالف الدولي للإعاقة لإلقاء البيان الختامي كممثل للمجتمع المدني العالمي في ختام الاتفاقية 2006.

اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

وتعد هبة هجرس أول مصرية وعربية تشارك لعدة سنوات متتالية ممثلة لبلدها في اعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السنوي بالأمم المتحدة كما شاركت ضمن الوفد المصري ممثلة للنساء ذات الإعاقة في الاجتماعات السنوية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» لعام 2017 واختارتها الأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى ضمن أفضل 7خبراء في قضايا الإعاقة والنوع الاجتماعي على مستوي العالم بهدف وضع آليات عمل تضمين الفتيات والنساء ذات الإعاقة في خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وصياغة مقترح بيان الأمين العام للأمم المتحدة حول الإعاقة الذي القاه امام الجمعية العامة سبتمبر 2016.

كما شاركت كخبيرة دولية في مجال الإعاقة في عدد كبير من الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصفة الدولية في معظم دول العالم وتعد هجرس عضو مؤسس للمنظمة العربية للأشخاص المعاقين، حيث تولت لجنة شؤون المرأة من الفترة 1998-2008.

وكانت هجرس اول سيدة مصرية يدعوها البرلمان الإنجليزي للمشاركة في احتفالات 100 عام على دخول المرأة الانجليزية البرلمان 2018 و شاركت ضمن وفد برلماني مصري في اجتماعات بالبرلمان الأوربي حول ملفات حقوق الانسان 2016 وخلال المشاركة قدم البرلمان الأوربي لها ولمصر اعتذار رسمي على اخفاقه في تطبيق حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة كما يجب.

الاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة

وشاركت هجرس ضمن نخبة محدودة من الخبراء في العالم في تقييم أداء المقرر الخاص للأمم المتحدة وانشطته في دول العالم 2020 كما اختارتها منظمة الصحة العالمية (WHO) عضو الفريق الاستشاري رفيع المستوى من الخبراء العالميين في كتابة التقرير العالمي للتكنولوجيا المساعدة وإدارة جلسة إقليمية لمراجعة التقرير الأممي حول التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة 2020كما شاركت في التقييم السريع والاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة في فترة (كوفيد -19) الذي نفذته منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومؤخرًا تمّ اختيارها رئيس فريق العمل لكتابة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.