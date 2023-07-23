في ذكرى 23 يوليو.. أهالي بيلا يكشفون تفاصيل زيارة مجلس قيادة الثورة

71 عاماً بالتمام والكمال مضت اليوم الأحد على ذكرى اندلاع ثورة 23 يوليو من عام 1952 التي قامت بها مجموعة من الضباط الأحرار، عقب فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الملكية وثروات الوطن.

وحققت ثورة 23 يوليو إنجازات كبيرة للغاية على المستويين الإقليمي والدولي، وطاف الضباط الأحرار معظم محافظات مصر المختلفة قاصدين المراكز والمدن والقرى والنجوع، للتعريف بأهداف الثورة، وكان لمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ نصيب من تلك الزيارات التي وصل عددها إلى زيارتين مختلفتين.

«العزب»: الضباط الأحرار زاروا بيلا مرتين

روي أبو الفتح العزب، 76 عاماً، محامٍ، وأحد أبناء مدينة بيلا، لـ«الوطن»، تفاصيل تلك الزيارتين قائلاً: «إنّ الضباط الأحرار زاروا بيلا مرتين، الأولى كانت عقب قيام ثورة 23 يوليو وضمت حسين الشافعي، وعبد اللطيف البغدادي، وجمال الدين حسين، وآخرين، وأُقيم لهم سرادق كبير بأرض موقف الأتوبيس بميدان البوسطة أو ما يُلقب بالتحرير، وتناولوا الغذاء عند العمدة العطافي عمدة بيلا في هذه الفترة وكان محمد نجيب هو رئيس الجمهورية حينئذ».

ويضيف «العزب»،: «أما الزيارة الثانية كانت عندما تولى جمال عبد الناصر الرئاسة حيث دعاه زميله البكباشي محمد الصعيدي المنشاوي، ابن مدينة بيلا، وقد حضر جمال عبد الناصر ومعه عبد الحكيم عامر ومن ذكرتهم سابقاً، وفي هذه الزيارة وضع جمال عبد الناصر حجر الأساس لمبنى هيئة التحرير، وبعد تناول الغذاء في سرايا العمدة العطافي توجهت المجموعة إلى مقر سرادق ضخم أُقيم بمقر مدرسة المعداوي الحالية ببيلا، وكانت المنصة على علواية مبنى الدومين العام الذي حل مكانه مجلس مدينة بيلا حالياً، وأتشرف أنني كنت شاهد عيان لما ذكرت».

«عبده»: كان يوم لا يُنسي

«كانت زيارة مجلس قيادة الثورة إلى مدينة بيلا لمرتين فرحة كبيرة وخرجت جموع الأهالي في ممر شرفي لمجلس قيادة الثورة، وتوجه العديد من الأهالي إلى سرايا العمدة العطافي، وأتذكر أنني في الزيارة الثانية لأعضاء المجلس وأنا طفل صغير عمري لا يتخطى الـ8 أعوام ذهبت لرؤيتهم ووقفت على قارعة الطريق لتحيتهم مع عدد من الأطفال وسط هتافات مؤيدة لهم، وكان يوما لا يُنسي»، بهذه الكلمات حكي عبد الفتاح سليمان عبده، 77 عاماً، مدير عام سابق بالتربية والتعليم، وأحد أبناء مدينة بيلا، تفاصيل زيارة مجلس قيادة الثورة إلى مدينة بيلا.

وأوضح محمد عوض اليماني، 58 عاماً، محامٍ، وحفيد القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، أنّ جدّه قرأ القرآن الكريم في زيارة مجلس قيادة الثورة إلى مدينة بيلا لأنه كان قريباً من أعضاء المجلس وكان صديقاً للرئيس جمال عبد الناصر، متابعاً: «ما زال في منزل جدي أبو العينين حتى الآن صورة له أثناء تلاوة القرآن الكريم في حفل افتتاح هيئة التحرير ببيلا بحضور أعضاء مجلس قيادة الثورة».

«بدوي»: خرجت لأُشاهد موكب عبد الناصر وكان يوم تاريخي لبيلا

وذكر أحمد بدوي، 75 عاماً، مهندس، أحد أهالي مدينة بيلا، تفاصيل الزيارة: «كنت صغيرا وأخذوني إلى المنزل المجاور لمنزل آل المنشاوي لأشاهد موكب الرئيس عبد الناصر وكان يوما تاريخي لبيلا».

ذكرى ثورة 23 يوليو

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ71 علي قيام ثورة 23 يوليو التي تُشكل علامة مضيئة في التاريخ المصري، حيث جسدت الثورة نموذجًا عظيمًا لنضال المصريين، التي تلاحم فيها الشعب مع الضباط الأحرار، لأجل مصر التي يحلمون بها.