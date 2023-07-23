برلمانية: ثورة 23 يوليو أسست أول جمهورية وشهدت تمكين الفلاحين والعمال

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن ثورة 1952 خلصت البلاد من سياسات الاستعمار والسيطرة الأجنبية واستنزاف ثرواته ومقدراته.

استكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة

وأشارت النائبة في بيان، اليوم الأحد، إلى ما كشفه الرئيس من حجم التحديات التي واجهت مصر والتأكيد على المضي قدما نحو تجاوزها؛ من أجل استكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأشادت رغدة نجاتي، بتأكيد الرئيس السيسي، على أن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لكل المصريين، وأن التطور الاقتصادي ضرورة للمستقبل وليس ترفا أو رفاهية، وهي رسالة من أجل العمل والإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

تمكين أبناء الشعب من الفلاحين والعمال

وثمنت عضو مجلس النواب، حرص الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى الثورة على توجيه التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب، لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس البطل محمد أنور السادات، بعدما أدى الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا لكرامة مصر ومستقبلها.

وأكدت أن ثورة يوليو المجيدة كان لها الفضل في تأسيس أول جمهورية شهدت تمكين أبناء الشعب من الفلاحين والعمال، وما تبعه من إصلاح اقتصادي وزراعي وإنجازات على كل المستويات ما زالت باقية حتى اليوم.