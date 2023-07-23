انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو أسست جمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة

هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو، مؤكدة أن ثورة 23 يوليو أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «تمر اليوم الذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له، قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم، كل عام وأنتم بخير».