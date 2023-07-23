الجامعات تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: لها أثر كبير في التحول الديمقراطي

أرسل الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكداً أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري.

العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصر

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، دعا رئيس جامعة المنصورة الجديدة الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة 23 يوليو في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصر وتقدمها.

وجاء نص البرقية: «في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مجلس جامعة المنصورة الجديدة وأساتذتها وموظفيها وطلابها بأسمى وأصدق التهاني القلبية بتلك المناسبة التاريخية التي أرست القيم الاجتماعية والديمقراطية، وكان لها الأثر الكبير في النهضة والبناء والتحرر والتحول الديمقراطي في كثير من دول المنطقة، ومنذ هذا التاريخ والقوات المسلحة تستمر في دفاعها وتصديها لكل من يعتدي على الشعب المصري لتكون حصن الأمان والتنمية في ذات الوقت».

جامعة سوهاج تهنئ الرئيس بثورة 23 يوليو

كما بعث الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيـس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وجاء نصها كالآتي:

«يطيب لي أن أبعث لفخامتكم مهنئًا بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار، ومؤكدا أن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة في مسيرة البناء والإصلاح، بسواعد أبنائها ورجال جيشها المخلصين لبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير».

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس

قدّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

ثورة 23 يوليو غيرت وجه الحياة في مصر

وقال «دسوقي»، في بيان، إنّ ثورة 23 يوليو استطاعت أنّ تغير وجه الحياة في مصر وكانت واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، حيث استعاد الشعب المصري هويته، ومارست الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل، وهذه الثورة العظيمة ضربت المثل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب المصري، وحققت حلم كل مواطن في حياة كريمة وعادلة، وساهمت في دعم ركائز التنمية الاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية والقومية.

جامعة جنوب الوادي تحتفل بذكرى 23 يوليو

كما نظمت جامعة الوادي الجديد ندوة عن الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، بحضور قيادات الجامعة ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات ومشرفي النشاط واتحاد طلاب الجامعة والكليات بمدرج كلية الطب البشري، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي

وقال الدكتور جمال حسن كامل، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، في بيان، صحفي له، إن الندوة تضمنت الحديث عن مكتسبات ثورة 23 يوليو، ودور الضباط الأحرار وأحوال مصر قبل وبعد الثورة، كما ربط بين ثورة يوليو والثورات الحديثة التي مرت بها البلاد، خاصة ثورة 30 يونيو.

كما حثت الندوة، شباب الجامعة، على ضرورة القراءة في التاريخ المصري، حيث إننا أمة «اقرأ»، مع ضرورة الاهتمام بتغذية العقل وتنوير الفكر