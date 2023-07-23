مراسل القناة الأولى: «العلمين» تشهد إقبالا بأعداد كبيرة (فيديو)

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين يشهد حالة من الزخم والحضور الكبير منذ يوم 13 يوليو، موضحًا: «هناك أعداد كبيرة جدًا مع عطلات نهاية الأسبوع، وشهد حفل الفنان تامر حسني حضورًا كبيرًا، وانعكس في اليوم التالي على سواحل وشواطئ العلمين الجديدة والقرى المجاورة لها».

استعداد الشواطئ الخاصة بالمدينة لانطلاق عدد من البطولات

وأضاف مراسل القناة الأولى: «هناك أنشطة أخرى مستمرة في الفترة الأخيرة مثل عروض طائرات RC التي تحقق حالة من الإبهار لكل الحاضرين والمواطنين، إضافة إلى رياضة القفز بالمظلات واستعداد الشواطئ الخاصة بالمدينة لانطلاق عدد من البطولات منها بطولة البادل والكرة الشاطئية».

مهرجان العلمين سيشهد تنظيم عدد من الفعاليات

وتابع مراسل القناة الأولى: «مهرجان العلمين سيشهد تنظيم عدد من الفعاليات مثل أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، وكان لنا جولة بالأمس في ممشى العلمين الجديدة وشاهدنا عددا من الجمهور الحاضرين المتابعين للأنشطة والفعاليات من داخل المواقع نفسها وشاشات العرض الموجودة في الخارج أمام المولات وفي الطرق والممشى الخاص بمدينة العلمين الجديدة».