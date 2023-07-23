إقبال كبير على الملتقى التوظيفي للشباب بالمنوفية.. يوفر 3500 فرصة عمل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار فعاليات الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالصالة المغطاة في نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بقطاع الشباب وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير فرص عمل لائقة لهم، تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

إقبال كبير من الشباب على ملتقى التوظيف

وشهد ملتقى التوظيف لليوم الثاني على التوالي إقبالا من الشباب والفتيات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، من الراغبين في الحصول على فرص عمل، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، حيث يساهم الملتقى في توفير أكثر من 3500 فرصة عمل لكافة المؤهلات بشتى المجالات المختلفة بمشاركة 20 شركة بالقطاع الخاص.

توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وأكد محافظ المنوفية أن ملتقى التوظيف يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة، مؤكدا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها، وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف توفير حياة كريمة لهم.