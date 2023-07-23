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«مياه المنوفية»: بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية

كتب:

سلامة عامر
01:44 م | الأحد 23 يوليو 2023
خلال التدريب العملي للطلاب بشركة المياه

خلال التدريب العملي للطلاب بشركة المياه

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية بالصفوف الأول والثاني للعام الحالي خلال الفترة من 16يوليو وحتى 24 من الشهر ذاته، داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في تصريحات صحفية، إنه جرى وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة الثانوية الفنية مع الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يجرى فيها التدريب.

تدريب الطلاب عمليا بمختلف المحطات 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الهدف من التدريب هو تدريب الطلاب عمليا بمختلف المحطات التابعة للشركة على ما جرى دراسته نظريا خلال العام الدراسي من أجل خلق على مستوى فني عالي من الكفاءة والمهارة.

كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه

وأوضح أنه جرى يتضمن التدريب تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسيل والصيانة، وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من المدخل إلى السيب النهائي، وتناول أيضا كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.