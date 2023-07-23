راغب علامة يروج لحفله في مهرجان العلمين: أروع الليالي وأحلى السهرات

حرص الفنان راغب علامة، على الترويج لحفله الغنائي المنتظرة إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

ونشر راغب علامة صورة البوستر الرسمية لحفل مهرجان العلمين، وعلق عليها: «ليلة ساحرة قريبا في مهرجان العلمين، من أروع الليالي وأحلى السّهرات، مع النجمة والصديقة نانسي عجرم».

موعد حفل راغب علامة ونانسي عجرم في مهرجان العلمين

ويقام الحفل الغنائي للثنائي راغب علامة ونانسي عجرم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يوم الجمعة المقبل، بحضور جماهيري كبير، إذ جرى طرح التذاكر الخاصة بالحفل ولاقت إقبالا كبيرا، وسيقدمان خلاله عددا كبيرا من أغانيهما المميزة.

ويأتي حفل راغب علامة ونانسي عجرم، ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية التي ينظمها مهرجان العلمين.