راغب علامة يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة «في كتير حلوين»

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإطلاق أغنيته الجديدة «في كتير حلوين»، والتي من المقرر إطلاقها خلال الأيام الجارية.

أغنية راغب علامة الجديدة باللهجة المصرية

اوضح علامة لـ«الوطن»، أنّ أغنيته الجديدة ستكون باللهجة المصرية وكان من المقرر طرحها غدًا في عيد ميلاده، لكنّه فضّل تأجيلها عدة أيام حتى يكون قد انتهى نهائيًا منها.

يشار إلى أنّ راغب علامة شارك مؤخرًا في إحياء حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني مع زوجته جيهان العلي.