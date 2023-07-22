28 يوليو حفل الفنان راغب علامة في مهرجان العلمين.. احجز تذكرتك الآن

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، اليوم السبت، عن موعد حفل الفنان راغب علامة، ضمن فعاليات المهرجان، حيث من المقرر إقامة الحفل يوم 28 يوليو الجاري، ويمكن حجز التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقع «تذكرتي».

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تتضمن فعاليات المهرجان عدداً من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم نانسي عجرم، وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي Russ.

كما تشهد الفعاليات أيضاً بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك فيهها أكثر من 40 نجماً من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات، تشمل السباحة والدراجات والجري، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.