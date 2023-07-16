تعرف على موعد حفل راغب علامة ونانسي عجرم في مهرجان العلمين

يواصل مهرجان العلمين الكشف عن مفاجآته، وخطة الحفلات الغنائية المقرر إحيائها ضمن فعالياته التي كانت قد انطلقت يوم الخميس الموافق 13 يوليو وبالفعل تمّ الإعلان عن حفل يجمع نانسي عجرم وراغب علامة.

تفاصيل حفل نانسي عجرم وراغب علامة في مهرجان العلمين

حفل الثنائي نانسي عجرم وراغب علامة في مهرجان العلمين سيتمّ إقامته يوم الجمعة الموافق 28 يوليو ليقدما خلاله عددًا كبيرًا من أغانيهما المميزة التي تتناسب مع أجواء موسم الصيف.

ويشهد مهرجان العلمين عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية لعدد من نجوم مصر والوطن العربي منهم الفنان تامر حسني، الذي سيبدأ أولى حفلات المهرجان يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 يوليو وهناك أيضا حفلات لأنغام واليسا وعمر خيرت وكايروكي ومغني الراب العالمي (russ).

يُذكر أنَّ مهرجان العلمين يعد أضخم مهرجان ترفيهي يضم كثير من الأنشطة المتنوعة ما بين الفنية والرياضية ويمتد على مدار 45 يومًا فيبدأ من يوم 13 يوليو وينتهي يوم 26 أغسطس.