السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين في المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، متهمين لإدانتهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق الخطف بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

سرقة الهواتف من المواطنين

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنّهما في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، سرقا الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام أسلوب الخطف بدائرة القسم على النحو المبين في التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوجود متهمين بـ سرقة هواتف محمولة من المواطنين عن طريق الخطف بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات تبين أنّ عاطلين سرقا المواطنين من خلال خطف هواتفهم المحمولة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمان بالسجن المشدد 5 سنوات.