مصرع عامل سقط من أعلى سقالة خشبية بالقليوبية

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شقيق المتوفى وشاهد الواقعة لسماع شهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بعقار بدائرة القسم.

نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «طه أ م»، 24 سنة، عامل محارة، ومقيم بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقي مصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.