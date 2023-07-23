مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج.. «مسك سلك عريان»

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء في محافظة سوهاج، بعدما لمست يديه سلكا عاريا، وجرى نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، بوصول المدعو «أحمد ث ع ع» سن 24 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

شقيق المتوفى ينفي الشبهة الجنائية

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وأفاد شقيقه المدعو «هادي ث ع ع» سن 25 عاما، عامل، بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل لامست يده أحد أسلاك الكهرباء العارية؛ مما أدى لصعقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أوضح أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بها.