مصرع مسن في حادث سير بسوهاج.. «صدمته سيارة ملاكي»

لقي مسن مصرعه في حادث تصادم بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مصادمة ومتوفى في شارع سيدي كمال الدين دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

إخلال عجلة القيادة بيد السائق

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو «محمود س ح ع» سن 33 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو «خلف ح ع م» سن 58 عاما، مدرس، ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.

وأفاد شقيق المتوفى المدعو «كمال ح ع م» سن 62 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

كما أفاد قائد السيارة أنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.