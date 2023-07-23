ضبط كمية من المواد المخدرة في حملات أمنية على مراكز دمياط

تمكن رجال الشرطة بمحافظة دمياط من ضبط كمية من المواد المخدرة، وذلك خلال حملات أمنية بمناطق فارسكور وكفر البطيخ والزرقا وقسم شرطة دمياط الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة أمنية في دمياط

ووجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة فارسكور وكفر البطيخ والزرقا وقسم شرطة دمياط الجديدة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية من مخدر الحشيش زنة 8.500 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو زنة 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو زنة 15 كيلوجراما.

كما ضُبطت كمية من مخدر الهيروين، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.