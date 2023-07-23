حبس 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبط 16 كيلوجراما من مخدر الحشيش، و700 قرص مخدر، بحوزتهم، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة حول الواقعة.

ضبط 16 كيلو «حشيش» و700 قرص مخدر

تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، فبدأت عندما قام رجال الشرطة بضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 16 كيلو من مخدر الحشيش، و700 قرص مخدر لعقاري «التامول، الترامادول»، وكمية من مخدر الآيس، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات

وعن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح تامر الشايب الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف، وهذا في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف أن المادة رقم 34، تنص على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.