انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا.. هرب من الحر إلى الموت

لقي شاب مصرعه، ظهر اليوم الأحد، غرقاً في نهر النيل، بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وذلك أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق شاب بنهر النيل في قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، بمصرع شاب غرقا في نهر النيل، أمام منطقة السوق بقرية «هُو» بنجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والأهالي إلى موقع الغرق أمام منطقة سوق شعبي بقرية «هُو» في نجع حمادي، واستطاعت قوات الإنقاذ النهري انتشال الجثة.

انتداب مفتش الصحة

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع إبراهيم النحاس، 32 عاماً، وتم ونقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الغرق، كما انتدبت مفتش الصحة لمعرفة أسباب الوفاة.