أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة قنا، والانتهاء من كل الإجراءات لاستقبال الطلاب السبت الموافق 22 يوليو 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة قنا

تقدم «الوطن» لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 بقنا، امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة قنا بحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا وهو كالآتي:

-السبت 22 يوليو 2023: اللغة الأجنبية من الساعة 1:30إلى 3:30 مساء وتربية فنية من الساعة 4 إلى 6مساءا.

-الأحد 23 يوليو 2023: دراسات اجتماعية من الساعة 1:30 إلى 3:30 مساءا، لغة أجنبية ثانية للمدارس الرسمية واللغات من الساعة 4 مساء إلى 5:30 مساءا.

-الإثنين 24 يوليو: جبر وإحصاء من الساعة 1:30 إلى 3:30 مساءا، والتربية الدينية للمدارس الرسمية لغات من الساعة 4 إلى 5:30 مساء.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: هندسة من الساعة 2 مساء إلى 4 مساءا، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من الساعة 4:30 إلى 5:30مساءا.

-يوم الأربعاء 27 يوليو: اللغة العربية من الساعة 2 مساء إلى 4:30 مساءا.

- السبت 29 يوليو 2023: علوم من 11:30 إلى 1:30 مساء، لغة أجنبية ثانية مستوى رفيع من الساعة 2 إلى الساعة 4 مساءا.

مدارس قنا الإعدادية تستعد لامتحانات الدور الثاني

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية، إن جميع المدارس استعدت لامتحانات الدور الثاني من الشهادة الإعدادية بقنا 2023، حيث جرى تجهيز اللجان لخوض الطلاب الامتحانات السبت المقبل.