تفاصيل مشاجرة بالعصي على شاطئ البحر في الإسكندرية.. انتهت بالصلح

كشف الدكتور محمد عبد الرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي وثق مشاجرة داخل مياه بحر الإسكندرية، ويظهر فيها 6 شباب يعتدون بعصي الشماسي والشوم والكراسي على 3 شباب آخرين.

وقال «عبد الرازق» لـ«الوطن»، إن المشاجرة لم تقع في شاطئ ستانلي كما زعم ناشر الفيديو، بل تعود إلى شاطئ البوريفاج المواجه لكوبري أنور السادات بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

مشاجرة بالعصيان في شاطئ بالإسكندرية

وأوضح أنه تبين بعد حدوث الواقعة، أن خلافا نشب بين أسرتين من رواد الشاطئ، ثم تطور لمشاجرة، مؤكدا أنه لم يكن لإدارة الشاطئ علاقة بالواقعة.

تنسيق أمني للسيطرة على تلك السلوكيات

وأكد رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه على الفور تم التواصل مع قسم الشرطة المختص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرير محضر وانتهى بالصلح بينهما، مشيرا إلى أنه يتم التأكيد دائما أن المصيف لقضاء وقت لطيف، ولا مجال للشجار أو افتعال المشاكل، واستعراض القوه والبلطجة مرفوض تماما، وهناك تنسيق أمني كامل للسيطرة على كل تلك السلوكيات.