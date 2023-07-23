في عيد ميلاده.. أحمد عز: «الفن مفيهوش أنا الأول ومن بعدي الطوفان»

على مدار سنوات طويلة، قدم الفنان أحمد عز كثير من النجاحات دون أن يهتم للمنافسة مع الآخرين، ودون أن يضع لنفسه لقبا بعينه، واليوم بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ52، نكشف لكم عن رأيه في المنافسة بشكل عام والألقاب التي يمنحها الفنانون لأنفسهم.

وقال أحمد عز، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، «عايزين نبطل فكرة أنا ومن بعدي الطوفان، أنا هعمل فيلم حلو السنادي وأنت هتعمل فيلم حلو السنة الجاية، وأنا ممكن فيلمي الجاي يكون أقل شوية مثلا، فأجتهد علشان أعمل فيلم حلو بس مش معنى كده إنى أحسن واحد، ولا أوحش واحد عايزين نهدى شوية».

عز يكشف عن رأيه فى المنافسة

وتابع عز قائلا: «هذه من مساوئ السوشيال ميديا مؤخرا، حد يقول أنا أحسن واحد بحلق دقني، وأنا أحسن واحد بسرح شعري حاجات مينفعش تتعمل وبتطلع من رجالة للأسف».

وأكد الفنان أحمد عز أنه نشأ وتربى وسط كوكبة كبيرة من النجوم مثل الفنان محمود عبد العزيز وأحمد زكي، ونور الشريف رحمهم الله، وشاهد كيف يعمل هؤلاء النجوم قائلا: «مكنش فيه الكلام ده.. فن الفن مفيهوش أنا الأول ومن بعدي الطوفان».