في عيد ميلاده.. لماذا اختارت إيناس الدغيدي أحمد عز لبطولة «مذكرات مراهقة»؟

مدفوعا بحلم وجهد لتحقيقه ويقين بالوصول، خطى أولى خطواته من لحظات معدودة على الشاشة حتى أصبح النجم الأبرز في رحلة قوامها 25 عاما، من مشهد صغير في فيلم «سمكة و4 قروش» عام 1997 حتى اختياره ليكون نجم «القاهرة» السينمائي في 2023، لمع نجم أحمد عز في السينما المصرية حتى أصبح أهم أسمائها وصاحب مسيرة متميزة تستحق الاحتفاء بجائزة فاتن حمامة للتميز، وفي عيد ميلاده تلقي «الوطن» الضوء على بداية تجربة أحمد عز السينمائية.

بدأ النجم الشاب صعود سلم النجومية من البداية، مشاهد محدودة في أعمال سينمائية ودرامية، حتى قادته الصدفة للتعرف بالمخرجة إيناس الدغيدي التي منحته دورا صغيرا في فيلمها «كلام الليل»، ولكنها بخيال المخرج وجدت في الممثل الشاب ما ينبأها أنه سيصبح نجما يوما ما، وهو الأحق بالفرصة التي ستقدمه للجمهور العريض «مذكرات مراهقة».

أحمد عز: «مذكرات مراهقة» كان فتحة خير عليا

«المصداقية» كان ذلك سبب اختيار إيناس الدغيدي لـ أحمد عز ليقدم أولى بطولاته السينمائية في فيلم «مذكرات مراهقة» عام 2001، وفقا لتصريحات تلفزيونية سابقة مع الإعلامية هبة الأباصيري، قائلا: «كانت ترغب في أن يكون الشاب والفتاة بطلي الفيلم ليس لهما أعمال عديدة، وبالتالي لا يكون لديهما صورة ذهنية سابقة لدى الجمهور حتى يتعاطف معهما، ولذلا كانت المصداقية شرطا أساسيا في اختيار البطل والبطلة».

وأضاف: «كانت هناك معرفة سابقة مع إيناس الدغيدي من فيلم (كلام الليل)، أنا مكنتش كويس أوي وهي كانت عارفة أن ممكن يجي مني لو اتعلمت، وأنا كنت متحمس واشتغلت على نفسي درست إعداد ممثل وكان مستويا بيتقدم.. والفيلم كان فتحة خير عليا».

بذل أحمد عز جهدا كبيرا في تطوير أدواته كممثل وثقل موهبته الخام وتطويعها في أدوار مختلفة، فلم يستمر في المساحة التي قدمته «الدغيدي» بها، وبدأ يبحث عن مساحات أكثر اتساعا تستوعب قدراته ليبدأ فصلا جديدة مع المخرجة ساندرا نشأت، ومن بعدها تجارب عديدة مختلفة حتى أصبحت أعماله في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية، وكان آخرها «كيرة والجن» الذي حقق نجاح كبير على المستوى النقدي ومستوى الإيرادات.