«التنمية المحلية» ترصد رصف شوارع 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط، لرصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن، خاصة وأنّ مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها، وتوليها اهتمامًا كبيرًا، تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات كافة، ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، التي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفق الإمكانيات المتاحة، والاعتمادات المتوفرة تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تركيب إنترلوك

وفي محافظة البحيرة، تضمّنت الخطة الاستثمارية رصف شوارع منطقة عزاز بمساحة 7000م2، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين، والتشديد على الالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية.

أما في محافظة أسيوط، أوضح التقرير أنّه يتم استكمال أعمال وضع وتركيب بلدورات وإنترلوك بعدد من الشوارع في المراكز والأحياء، لتحسين الشوارع والميادين، مع تركيب الإنترلوك للشوارع الضيقة والحارات التي يصعب رصفها، مع إزالة التعديات على حرم الطريق ومعوقات التركيب، مع استكمال باقي الشوارع والميادين وفقا للخطة المقررة

وفي محافظة الإسكندرية، بلغت نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية بحي منتزه أول 95% في 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتها، علاوة على إعادة الشيء لأصله في 13 شارع بنطاق حي منتزه أول.